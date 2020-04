Coronavirus: Sala (Lombardia), puntiamo a 1 mln applicazioni scaricate

Per avere "mappa del rischio" su Covid-19 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 apr - L'iniziativa CercaCovid attraverso l'applicazione AlleraLom della Protezione Civile "e' andata benissimo. Da ieri sono stati superati 100mila download. Abbiamo come obiettivo quello di un milione di applicazioni scaricate e questionari compilati perche' piu' persone partecipano piu' grande e' mappa del rischio" per studiare la diffusione del coronavirus. Lo ha affermato il vice presidente della Giunta regionale della Lombardia, Fabrizio Sala, in una videoconferenza. Questa applicazione "serve statisticamente per mappare il rischio Covid-19", ha aggiunto Sala, spiegando che attraverso le informazioni dell'app "gli esperti tracciano la mappa del rischio", sottolineando che "la privacy e' rispettata" e i "dati vengono utilizzati da virologi ed epidemiologi per avere informazioni in piu' sul contagio". Proprio per aiutare gli esperti, Sala ha ricordato che "il questionario nell'app si puo' aggiornare una volta al giorno, ed e' importante farlo". Il vice presidente della Lombardia ha quindi invitato i cittadini "a non disinstallare l'app in caso gia' scaricata ma ad aggiornarla per non perdere i dati inseriti" in quanto "i dati per la scienza sono oro".

