Coronavirus: Rapporto Osservasalute, gap tra Regioni su ricoveri, tamponi e decessi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 giu - Poi c'e' il dramma del tasso di letalita', che in Lombardia raggiunge il 18% e in Veneto un massimo del 10%. Mentre Emilia-Romagna, Marche e Liguria sono le altre Regioni con la percentuale di decessi piu' elevata, tra il 14-16%. Dati di cui - si precisa nel Report dell'Osservatorio della Cattolica diretto da Walter Ricciardi - 'non e' chiara la spiegazione', ma per cui 'verosimilmente si e' verificata una sottostima del numero di contagiati', a riprova della 'scarsa qualita' del monitoraggio effettuato da alcune Regioni'. Infine, i tamponi: il Veneto ne ha effettuati il numero piu' alto in rapporto alla popolazione, circa 50 ogni 100 mila abitanti all'inizio del periodo, fino a punte superiori a 400 agli inizi di giugno. La Puglia e' la Regione con il numero minore di tamponi effettuati, meno di 100 ogni 100 mila abitanti. 'Colpisce - spiegano gli esperti sotto la direzione scientifica di Alessandro Solipaca - la variabilita' nel tempo fatta registrare da tutte le Regioni, in particolare il

Veneto e le Marche'. Bag

