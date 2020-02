Coronavirus: rallenta numero di decessi in Cina, minimo da tre settimane

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 feb - L'epidemia di Coronavirus in Cina sembra aver raggiunto il picco, gia' annunciato per fine febbraio. Il bollettino giornaliero delle autorita' di Pechino indica 52 decessi nelle ultime 24 ore contro i 71 della vigilia, il numero piu' basso di vittime da oltre tre settimane. Il virus in Cina ha contaminato in totale 78mila persone delle quali 2.700 sono morte. L'epidemia e' invece in forte espansione in Corea del Sud dove i casi di contagio hanno superato le mille persone. Nel resto del mondo sono stati segnalati i primi casi in quattro nuovi paesi: Austria, Svizzera, Croazia ed Algeria.

red-Ggz

