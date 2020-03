Coronavirus: Pagliuca, bloccare epidemia e limitare impatti su sistema economico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mar - 'Il rischio sanitario e' sicuramente la conseguenza primaria e di maggiore preoccupazione legata alla diffusione del Coronavirus nel mondo e da circa 10 giorni direttamente nel nostro Paese. Ma c'e' un altro fronte che sta risentendo in maniera significativa delle conseguenze della diffusione del virus globale. E mi riferisco al sistema produttivo nella totalita' dei suoi settori. Solo con un approccio di 360? e in sistema sferico riusciremo a trovare la soluzione a questa emergenza'. Lo afferma il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, nella conferenza, organizzata questa mattina proprio per fare il punto della situazione sulle conseguenze del Covid-19 sul mondo delle imprese e sulle possibili soluzioni. 'Bloccare il virus e quindi tutelare la salute, e' la prima azione da mettere in atto, ma immediatamente dopo occorre evitare che la crisi economica faccia il resto - aggiunge il presidente -. E' la prima volta che il mondo si trova ad affrontare una questione sanitaria di questa rilevanza. Ma ora dobbiamo concentrarci per limitare gli impatti sul sistema economico e produttivo che questa emergenza sta producendo'.

