Coronavirus: Oms sulle accuse americane, virus di origine animale

Dagli Usa nessun dato concreto su origine, Cina collabora (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 4 mag - "Da tutte l'evidenza a nostra disposizione, comprese ormai circa 15000 sequenze del genoma, riteniamo che il covid 19 sia di origine animale e il nostro obiettivo e' capire quale sia stato l'ospite intermedio fra i pipistrelli e gli uomini". E' quanto ha detto Maria Van Kerkhove, responsabile unita' malattie emergenti dell'Oms in conferenza stampa a Ginevra in risposta a una domanda sulle accuse rivolte dagli Usa alla Cina di aver scatenato la pandemia di coronavirus e di aver nascosto a lungo la verita'. "I colleghi cinesi hanno dimostrato grande spirito di collaborazione nella ricerca dell'ospite intermedio - ha detto Kerkhove - perche' per noi e' fondamentale capire esattamente la catena della trasmissione cosi' come e' avvenuto in passato per la Sars. Stiamo lavorando con i colleghi cinesi per arrivare a una certezza su quale animale abbia agito da tramite e da loro abbiamo sempre avuto grande collaborazione". "Noi siamo un'istituzione che si basa sui fatti - ha aggiunto Michael Ryan - direttore dipartimento emergenze - e dagli Stati Uniti non abbiamo ricevuto alcun dato concreto sull'origine del covid 19. Se esistono delle prove saremmo felici di riceverle perche' per noi e' appunto molto importante capire l'intera catena del contagio. Per noi e' fondamentale che al centro vi sia la scienza, poi le implicazioni di quello che puo' venire alla luce tramite la scienza possono essere affrontate a livello politico".

