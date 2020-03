Coronavirus: Oms, questa e' crisi sanitaria globale che segna nostro tempo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - La pandemia di coronavirus 'e' la crisi sanitaria globale che segna il nostro tempo. I giorni, settimane e mesi che ci aspettano metteranno alla prova la nostra determinazione, la nostra fiducia nella scienza e la nostra solidarieta''. Lo ha detto Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanita' (Oms), durante la conferenza stampa di aggiornamento sull'epidemia di coronavirus Covid-19, sottolineando che 'stiamo affrontando tutto questo insieme e solo insieme possiamo avere successo'. Crisi come quella del Covid-19 'tendono a fare emergere il meglio e il peggio dell'umanita'', ha detto il numero uno dell'Oms dicendosi 'commosso' per i video di persone che applaudivano dai balconi medici e operatori sanitari, come successo in Italia, e dalle storie di persone che si sono offerte di fare la spesa per gli anziani del quartiere. 'Dobbiamo fare in modo che la solidarieta' si diffonda ancora piu' rapidamente del virus'.

ars

(RADIOCOR) 16-03-20 17:30:34 (1474)SAN 5 NNNN