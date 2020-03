Coronavirus: Morelli (Lega), monitoriamo stato rete tlc compromessa da carico dati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - "Alla luce della riduzione della qualita' delle trasmissioni annunciata dalle piattaforme di fruizione video e dei disservizi che si stanno verificando nel Paese, monitoriamo con attenzione le attuali condizioni della rete, fortemente compromessa dal carico di dati. Siamo in contatto con i principali gestori perche' riteniamo prioritaria in questo momento l'efficienza del servizio per la sanita', per la sicurezza e per tutti gli italiani che in questo momento utilizzano internet per il lavoro e l'istruzione da remoto". Cosi' in una nota Alessandro Morelli (Lega), presidente della commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera.

