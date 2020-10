Coronavirus: Mattarella, stiamo uscendo da crisi ma restare estremamente prudenti

Non sottovalutare pericoli ma ricerca ci dara' via d'uscita (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 ott - "Stiamo uscendo, malgrado tutto stiamo uscendo, a mio avviso, stiamo resistendo. Bisognera' essere estremamente prudenti, non sottovalutare i pericoli e i rischi che vi sono ma sono convinto che i risultati della ricerca scientifica ci consegneranno la via d'uscita da questa condizione". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale le vincitrici della XXXII edizione del premio promosso dalla Fondazione Bellisario. "E stiamo anche recuperando nel piano economico, come tutti i Paesi di ogni continente con difficolta', con tempi che non sono brevi per risolvere interamente ma stiamo cercando di resistere anche su questo fronte".

