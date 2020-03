Coronavirus: Marche, proroga termini per rendiconti spese bandi Por Fse e Fesr

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 17 mar - 'Abbiamo posticipato il termine ultimo per la gestione e rendicontazione delle spese effettuate per la liquidazione dei contributi legati ai bandi POR FSE e FESR 2014/20 in scadenza in questi giorni'. Lo ha annunciato Manuela Bora, assessora alle Attivita' produttive della Regione Marche, spiegando che la nuova scadenza e' quella del 25 marzo, ma che 'ci sara' un ulteriore rinnovo, qualora le misure contenute nel Dpcm dell'11 marzo scorso vengano ulteriormente prorogate. Il tempo, mai come in questi giorni, e' una variabile decisiva per affrontare il coronavirus e il suo impatto sulla nostra quotidianita': c'e' un tempo per correre, velocemente, per mettere al riparo la nostra salute, ci sara' tempo per far fronte alle pur necessarie e importanti richieste di documentazione'.

