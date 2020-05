Coronavirus: malati sotto quota 60mila e 130 decessi (-26 rispetto a ieri) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mag - Nessun nuovo caso positivo, secondo il bollettino della Protezione civile, si e' registrato in Basilicata, Sardegna e Umbria. Solo un positivo, invece, in Calabria e Val d'Aosta, 3 in Molise e a Bozano. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.933 in Lombardia, 8.452 in Piemonte, 4.730 in Emilia-Romagna, 3.023 in Veneto, 1.786 in Toscana, 1.908 in Liguria, 3.635 nel Lazio, 1.768 nelle Marche, 1.292 in Campania, 1.838 in Puglia, 607 nella Provincia autonoma di Trento, 1.519 in Sicilia, 485 in Friuli Venezia Giulia, 1.179 in Abruzzo, 224 nella Provincia autonoma di Bolzano, 59 in Umbria, 306 in Sardegna, 43 in Valle d'Aosta, 302 in Calabria, 184 in Molise e 49 in Basilicata.

