Coronavirus: malati in calo a 39.297, in 12 regioni nessun decesso -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 giu - Dai dati della Protezione Civile emerge che non ci sono stati decessi in Veneto, Marche, Campania, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Mentre sono 9 le Regioni in cui non sono emersi nuovi contagi: alle Regioni del Sud (tranne la Campania) e alle isole si aggiungono Umbria e Bolzano, Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 20.224 in Lombardia, 4.686 in Piemonte, 2.839 in Emilia-Romagna, 1.387 in Veneto, 973 in Toscana, 514 in Liguria, 2.818 nel Lazio, 1.310 nelle Marche, 869 in Campania, 1.036 in Puglia, 222 nella Provincia autonoma di Trento, 880 in Sicilia, 233 in Friuli Venezia Giulia, 736 in Abruzzo, 120 nella Provincia autonoma di Bolzano, 31 in Umbria, 146 in Sardegna, 13 in Valle d'Aosta, 110 in Calabria, 127 in Molise e 23 in Basilicata.

