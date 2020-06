Coronavirus: malati a quota 30.637 (-1.073) salgono a 379 i nuovi positivi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 giu - Dai dati della Protezione Civile emerge che quattro regioni non hanno nuovi contagi nelle ultime 24 ore: Sicilia, Umbria, Valle d'Aosta e Molise. I malati, invece, sono ancora 17.340 in Lombardia, 3.183 in Piemonte, 2mila in Emilia-Romagna, 922 in Veneto, 521 in Toscana, 250 in Liguria, 2.517 nel Lazio, 902 nelle Marche, 610 in Campania, 467 in Puglia, 71 nella Provincia autonoma di Trento, 849 in Sicilia, 112 in Friuli Venezia Giulia, 539 in Abruzzo, 99 nella Provincia autonoma di Bolzano, 26 in Umbria, 43 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 52 in Calabria, 116 in Molise e 12 in Basilicata.

Dif

(RADIOCOR) 11-06-20 18:10:21 (0528)SAN,PA 5 NNNN