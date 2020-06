Coronavirus: malati a quota 28.997 (-1.640), in Lombardia il 70% dei nuovi positivi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 giu - Sono sette le Regioni che non hanno registrato casi positivi nelle ultime 24 ore tra le quali spicca il Veneto, accompagnato da Valle D'Aosta, Calabria, Molise, Basilicata, Umbria, Sicilia. I casi attualmente positivi sono, invece, 17.024 in Lombardia, 2.897 in Piemonte, 1.817 in Emilia-Romagna, 849 in Veneto, 510 in Toscana, 249 in Liguria, 2.222 nel Lazio, 750 nelle Marche, 346 in Campania, 439 in Puglia, 68 nella Provincia autonoma di Trento, 841 in Sicilia, 108 in Friuli Venezia Giulia, 528 in Abruzzo, 101 nella Provincia autonoma di Bolzano, 24 in Umbria, 42 in Sardegna, 9 in Valle d'Aosta, 47 in Calabria, 114 in Molise e 12 in Basilicata.

Dif

(RADIOCOR) 12-06-20 18:12:17 (0472)SAN,PA 5 NNNN