Coronavirus: malati a quota 24.569 (-1.340), giu' anche i nuovi positivi (210)

In Lombardia 143 nuovi contagi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 giu - Si rafforza la diminuzione degli attualmente contagiati da coronavirus a quota 24.569 (-1.340) e scendono anche i nuovi positivi del giorno (210, -93 rispetto a ieri) soprattutto in Lombardia dove si concentra poco meno del 70% del totale (143, - 116 rispetto a ieri). E' quanto emerge dal bollettino odierno della Protezione civile che registra 34 decessi (+8). Consistente la quota di pazienti guariti (1.516) dei quali 188 dimessi dai reparti ospedalieri (dove ne restano in cura 3.301) e 30 dalle terapie intensive su un totale di 177. Lasciano la quarantena 1.122 pazienti mentre 21.091 restano in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 46.882 tamponi e, oltre a Trento e Bolzano, non sono stati riscontrati casi positivi in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Molise e Val D'Aosta.

