Coronavirus: malati a quota 18.655 (-918), decessi in aumento (30) e piu' casi (+190) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 giu - Sono 53.266 i tamponi fatti nelle ultime 24 ore, con un aumento di 12.131 rispetto a ieri. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 12.227 in Lombardia (88 nuovi casi e 7 decessi), 1.730 in Piemonte, 1.074 in Emilia-Romagna, 549 in Veneto, 330 in Toscana, 261 in Liguria, 869 nel Lazio, 471 nelle Marche, 148 in Campania, 177 in Puglia, 52 nella Provincia autonoma di Trento, 57 in Friuli Venezia Giulia, 378 in Abruzzo, 132 in Sicilia, 90 nella Provincia autonoma di Bolzano, 11 in Umbria, 15 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta,

28 in Calabria, 43 in Molise e 7 in Basilicata.

