Coronavirus: malati a 23.101 (-824) ma risalgono terapie intensive dopo due mesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 giu - Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 58.154 tamponi (circa 20mila in meno di ieri) e in 4 Regioni non si sono registrati casi positivi: Basilicata, Molise, Valle d'Aosta e Umbria. Nel dettaglio del bollettino della Protezione civile, i casi attualmente positivi sono 14.647 in Lombardia, 2.290 in Piemonte, 1.281 in Emilia-Romagna, 607 in Veneto, 438 in Toscana, 246 in Liguria, 997 nel Lazio, 577 nelle Marche, 242 in Campania, 306 in Puglia, 59 nella Provincia autonoma di Trento, 637 in Sicilia, 97 in Friuli Venezia Giulia, 434 in Abruzzo, 85 nella Provincia autonoma di Bolzano, 16 in Umbria, 31 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 35 in Calabria, 60 in Molise e 10 in Basilicata.

