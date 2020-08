Coronavirus: Macron, 'ragionevoli prospettive' di un vaccino 'nei prossimi mesi'

Vertice con Merkel anche su politica estera. Aiuto a Navalny (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 ago - Ci sono 'ragionevoli prospettive' di ottenere un vaccino contro il coronavirus 'nei prossimi mesi'. Lo ha dichiarato il presidente della Francia, Emmanuel Macron, in occasione di una conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel nella residenza presidenziale estiva di Fort de Bregancon, nel sud della Francia. 'Lo dico, ed e' molto importante, nel momento in cui ci sono vari vaccini nella fase 3, abbiamo le prospettive che sembrano ragionevoli di avere un vaccino ha nei prossimi mesi', ha detto Macron. Nel corso della conferenza stampa, il presidente francese ha anche toccato vari temi di politica estera di grande attualita'. Sulla Bielorussia, Macron ha detto che e' necessario un dialogo tra le autorita', l'opposizione e la societa' civile e che l'Europa e' pronta a sostenere tale dialogo. Francia e Germania - ha poi indicato - sono a favore della stabilita' nel Mediterraneo orientale, dove hanno l'obiettivo comune di preservare la sovranita' europea

Sul Mali, dopo il colpo di Stato, per Merkel e' necessaria una soluzione democratica della situazione. 'Abbiamo chiaramente condannato il colpo di stato militare, ma non dobbiamo sostituirci alla sovranita' maliana', ha aggiunto Macron. I due leader sono intervenuti anche sulla vicenda di Alexei Navalny, il principale dissidente russo ricoverato in coma per un sospetto avvelenamento. 'Siamo pronti a portare tutto l'aiuto possibile, compreso l'asilo e l'assistenza sanitaria a Navalny', ha detto Macron, dicendosi "molto preoccupato". Merkel gli ha fatto eco, offrendo a sua volta l'aiuto della Germania per il dissidente russo. "Ci troviamo di fronte a un mondo che si sta ricomponendo, e questo rende necessario avere un'Europa che prenda tutto il suo posto", ha infine sottolineato Macron.

