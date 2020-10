Coronavirus: Lombardia, da domani nuove restrizioni per bar e ristoranti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 ott - Da domani, sabato 17 ottobre, entrera' in vigore in Lombardia una ordinanza con alcune nuove misure per far fronte all'emergenza Covid. Secondo quanto indicato dalla Regione, l'ordinanza varra' su tutto il territorio lombardo. Si prevede di "rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti vietando altresi' il consumo sul suolo pubblico".

Il provvedimento della Regione prevede anche la chiusura delle Sale Gioco, Sale scommesse e Sale Bingo. L'ordinanza contiene lo stop di tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedano il 'contatto fisico', comprese quelle dei settori giovanili. E' attualmente in corso una riunione con Comitato Tecnico Scientifico per definire i dettagli dell'ordinanza.

Tutte le parti presenti all'incontro hanno condiviso la necessita' urgente di trasmettere al Governo un messaggio forte e chiaro sull'opportunita' di attivare un modello scolastico che preveda lezioni a distanza alternate e lo scaglionamento dell'orario di ingresso a scuola, cosi' da togliere pressione al sistema del trasporto pubblico locale.

Analoga proposta riguarda le Universita' per le quali si chiede la didattica a distanza ad esclusione delle matricole e dei tirocinanti.

Verra' chiesto al Governo anche un aumento della quota dello smartworking, per tutte le attivita' in cui questo e' attuabile.

"Chiederemo al Governo - ha concluso Fontana - di prevedere in maniera decisa e significativa risorse compensative per quelle attivita' economiche che inevitabilmente subiranno ripercussioni dagli esiti di questa decisione condivisa da.

tutti i soggetti oggi seduti al Tavolo". (LNews)

