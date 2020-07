Coronavirus: lieve ripresa nuovi contagiati (+11) e dei malati (+28), 11 decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Lieve risalita dei nuovi contagiati da coronavirus a quota 181 (+11) e dei decessi (+11, 35.123 il totale). E' quanto emege dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono in ripresa anche gli attualmente contagiati: +28 per un totale di 12.609. E ancora crescono i ricoverati con sintomi (+9, 749) e i pazienti in isolamento domiciliare (+24, 11.820). L'unico dato in discesa di oggi sono i ricoveri in terapia intensiva: -5 a quota 40. Basilicata e Campania, inoltre, sottolineano "che l'incremento dei casi positivi nell'ultima settimana e' dovuto a casi di importazione dall'estero".

Dif

(RADIOCOR) 28-07-20 17:24:32 (0518)NEWS,SAN,PA 5 NNNN