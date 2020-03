Coronavirus: le sette Bcc venete di Cassa Centrale donano 150mila euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Le sette Bcc del Veneto del gruppo Cassa Centrale - Banca Prealpi SanBiagio, CortinaBanca, RovigoBanca, Centroveneto Bassano Banca, Cassa Rurale e Artigiana di Vestenanova, Banca Alto Vicentino e Bancadria Colli Euganei - donano 150mila euro al Sistema socio-sanitario regionale del Veneto per far fronte all'emergenza coronavirus. La donazione, spiega una nota, 'sara' gestita direttamente dal servizio sanitario del Veneto per sopperire alle necessita' di questa fase complessa, come per esempio l'acquisto di dispositivi di sicurezza per medici, infermieri e operatori sanitari, la dotazione di macchinari per la terapia intensiva o l'implementazione di ulteriori misure previste'. 'In una fase di emergenza collettiva come quella che stiamo vivendo, e' necessario che tutti si assumano le proprie responsabilita' sociali - dichiarano congiuntamente i presidenti delle sette Bcc - I nostri istituti di credito, punto di riferimento e di sostegno per le comunita', vogliono svolgere fino in fondo il proprio ruolo comunitario, venendo a sostegno del sistema sanitario regionale del Veneto che sta affrontando in queste ore, con la massima efficienza ma anche con uno sforzo eccezionale, la lotta al coronavirus'. 'Ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari del nostro territorio, che stanno lavorando duramente e senza sosta per garantire la salute di tutti, vogliamo dire: 'Siamo con voi'', concludono.

