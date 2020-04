Coronavirus: Lazio, trend in calo dei contagi e due guariti ogni ora

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 apr - "Oggi nel Lazio si registrano 169 nuovi contagi, per la prima volta sotto il trend del 6%". Lo afferma l'assessore alla Sanita', Alessio D'Amato sottolineando che i decessi sono 7. "Aumentano i guariti - aggiunge - che sono 46, due ogni ora, mentre in 9.547 escono da quarantena mentre l'Azienda San Giovanni ha registrato zero casi Covid 19 in 48 ore". "Il trend e' in frenata - spiega D'Amato - le misure adottate nel Lazio stanno funzionamento ma ora e' il momento di non abbassare la guardia".

