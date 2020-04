Coronavirus: Lazio, oggi 60 casi positivi il dato piu' basso da oltre un mese

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - "Oggi registriamo nel Lazio un dato di 60 casi di positivita' in continua discesa sia nei numeri assoluti che nel trend che e' in frenata al 1%, il dato piu' basso dal 12 marzo". Lo comunica l'assessore alla Salute, Alessio D'Amato annunciando che "oggi e' una giornata simbolica con la dimissione, dopo la riabilitazione fatta al San Filippo Neri, della coppia dei coniugi di Wuhan". Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.647) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.716) piu' di 7 mila unita'. Per quanto riguarda i guariti salgono di 8 unita' nelle ultime 24h per un totale di 1.101, e stesso numero di decessi sempre 8 nelle ultime 24h e sono stati eseguiti un totale di 98 mila tamponi.

Dif

(RADIOCOR) 20-04-20 17:02:47 (0457)SAN,PA 5 NNNN