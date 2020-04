Coronavirus: Iss, l'indice R0 e' compreso in media tra 0,3 e 0,7

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 apr - "L'indice R0 che misura la contagiosita' del coronavirus in Italia e' compreso in media tra lo 0,3 e lo 0,7". Lo ha detto Stefano Merler della Fondazione Bruno Kessler nel corso della conferenza stampa dell'Istituto superiore di sanita' precisando "che in un paio di settimane potrebbe tornare sopra quota 1". L'indice piu' basso si registra in Sicilia (0,34) mentre il piu' alto in Emilia Romagna (0,71). In Lombardia "che ha fatto un lavoro enorme" l'indice R0 e' pari a 0,4, in Friuli e nelle Marche 0,6 e 0,59 nel Lazio.

