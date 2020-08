Coronavirus: in Spagna 2.935 casi in 24 ore, Madrid (+842) la piu' colpita

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 ago - La Spagna ha registrato 2.935 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore a un totale di 337.334 contagiati dall'inizio dell'epidemia. In base ai dati diffusi dal ministero della Sanita', la Comunidad di Madrid e' la piu' colpita dalla diffusione del virus (+842 casi). I decessi in un giorno sono 26 a un totale di 28.605. Negli ultimi 14 giorni sono stati registrati quasi 50mila nuovi casi di Covid-19 in Spagna

L'85% dei contagiati ha meno di 65 anni e l'eta' media e' di 42 anni per le donne e di 39 per gli uomini. I dirigenti del ministero hanno rassicurato sul fatto che la situazione e' totalmente diversa da marzo ed aprile e che l'indice di occupazione delle camere ospedaliere da parte dei pazienti con Covid-19% e' del 3%, quindi "non c'e' rischio di collasso sanitario".

