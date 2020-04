Coronavirus: in Piemonte +527 positivi, 93 nuovi decessi a 1.969

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 apr - Sono 17.773 (+527 rispetto a ieri) le persone finora risultate positive al 'Covid-19' in Piemonte, di cui 8.383 in provincia di Torino. I ricoverati in terapia intensiva sono 369. I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.335. Le persone in isolamento domiciliare sono 9.361. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 74.060 di cui 38.086 risultati negativi. Sono 93 i decessi di persone positive, che portano il totale a 1.969. I pazienti guariti sono 1.473 (101 in piu' di ieri), altri 1.266 sono 'in via di guarigione', ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. Lo comunica la Regione Piemonte.

