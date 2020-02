Coronavirus: il pediatrico Meyer chiede accessi limitati al Pronto soccorso

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 feb - Limitare gli accessi al pronto soccorso se non per i casi di effettiva gravita' e contattare i pediatri di famiglia disponibili anche nel week end: e' questo l'invito alle famiglie che arriva dall'ospedale pediatrico toscano Meyer, in base alle indicazioni ministeriali e regionali. Una task force dell'ospedale ha messo a punto gia' dai primi giorni del mese di febbraio una procedura per gestire l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, recependo progressivamente le misure previste dal Governo e dalla Regione Toscana anche nei giorni successivi: l'obiettivo limitare per quanto possibile gli ingressi e prendere rigorose misure precauzionali per individuare le persone con febbre e/o sintomi respiratori, attraverso percorsi dedicati, volti ad individuare e gestire tempestivamente e in sicurezza i casi sospetti. L'accesso all'Ospedale avverra' attraverso un unico punto di entrata segnalato e sara' presidiato da personale di vigilanza, al lato del Maggiolino azzurro posto all'ingresso. Al momento le attivita' ambulatoriali non sono sospese, ma per i pazienti che non si presentano agli appuntamenti non vengono applicate le modalita' di recupero del bonus/malus.

