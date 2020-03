Coronavirus: Ibm, supercomputer Summit alleato in lotta a epidemia, aiuta ricercatori -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Ibm, nel dettaglio, elenca le capacita' di Summit che descrive "da primo della classe": la capacita' di elaborazione dei dati e' abilitata da 4608 nodi server IBM Power Systems AC922, ciascuno dotato di due Cpu IBM Power9 e sei Gpu NVIDIA Tensorcore V100, con la potenza di un milione di laptop di fascia alta. In due anni ha guidato ricerche pionieristiche in ambiti differenti: per la comprensione delle origini dell'universo, le missioni spaziali e la crisi degli oppiacei con cui gli Stati Uniti hanno dovuto fare i conti. La tecnologia di Ibm, ricorda il gruppo, e' stata al centro dei progressi scientifici per decenni. Sedici anni fa, il supercomputer Blue Gene inauguro' l'era del petascale assumendo un ruolo critico nel sequenziamento del genoma umano da cui sono nati nuovi farmaci. E con Blue Gene e' stato possibile simulare circa l'1% della nostra corteccia cerebrale la quale contiene 1,6 miliardi di neuroni con circa 9 trilioni di connessioni, portando cosi' la scienza a un piu' alto livello di comprensione del computer piu' complesso mai apparso sulla Terra: il cervello umano

"Se per la cura del virus di Wuhan ci vorra' tempo (breve, si spera) la disponibilita' di macchine di questo tipo da' alla comunita' scientifica ulteriori speranze di successo, testimoniando ancora una volta il ruolo insostituibile che la tecnologia assume nelle grandi sfide dell'umanita'" conclude la nota.

