Coronavirus: i nuovi contagiati salgono a 401, i decessi scendono a 6

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 06 ago - Salgono ancora i nuovi contagiati da coranavirus a quota 401 (+17) mentre sono 6 i nuovi decessi (-4). E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute secondo cui sono stati rilevati in Lombardia 118 nuovi casi e 5 decessi mentre altri 58 casi sono emersi sia in Veneto che in Emilia Romagna. La situazione resta pressoche' stabile sul fronte ospedaliero con 2 nuovi ricoveri di pazienti con sintomi in ospedale (762 il totale) e uno in terapia intensiva (42). I pazienti in isolamento domiciliare sono 11.890 (+49) mentre i pazienti attualmente contagiati sono saliti a 12.694 (+48). Nelle ultime 24 ore sono 347 i pazienti guariti o dimessi per un totale di 201.323.

