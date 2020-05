Coronavirus: i malati calano ancora a 72.070 (-4.370), giu' a 242 i decessi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 mag - Rispetto ai 223.885 casi totali dall'inizio dell'epidemia oggi si registra un incremento di 789 casi sulle 24 ore. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 27.746 in Lombardia, 11.113 in Piemonte, 6.001 in Emilia-Romagna, 4.439 in Veneto, 3.168 in Toscana, 2.603 in Liguria, 4.088 nel Lazio, 2.795 nelle Marche, 1.736 in Campania, 2.181 in Puglia, 406 nella Provincia autonoma di Trento, 1.760 in Sicilia, 741 in Friuli Venezia Giulia, 1.454 in Abruzzo, 359 nella Provincia autonoma di Bolzano, 90 in Umbria, 461 in Sardegna, 77 in Valle d'Aosta, 505 in Calabria, 227 in Molise

e 120 in Basilicata. Bag

