Coronavirus: i contagi salgono ancora a 1.907 con 99mila tamponi, 10 decessi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 set - Salgono ancora a quota 1.907 (+322) i nuovi contagi da coronavirus con 99mila tamponi in lieve flessione (-2mila) rispetto a ieri. E' quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 10 decessi (-3). Gli attualmente contagiati salgono cosi' a 42.457 (+1.044) con 2.387 pazienti ricoverati con sintomi (+39) e 208 in terapia intensiva (-4). Restano in isolamento domiciliare 39.862 pazienti (+1.009) mentre sono stati dimessi o sono guariti 853 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di nuovi casi positivi (224), seguita da Campania (208) e Lazio (193).

