Coronavirus: Hong Kong vieta da mercoledi' accesso a tutti i non residenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 mar - Hong Kong, nell'ambito di nuove misure per cercare di arginare il recente picco di contaminazione da coronavirus, ha deciso di interdire l'ingresso sul territorio a tutti i non residenti a partire dal prossimo mercoledi'. Il numero di persone contagiate e' raddoppiato nelle ultime due settimane, raggiungendo 318 casi, soprattutto dopo il ritorno di persone da Nord America ed Europa. Fino ad allora, nonostante la sua vicinanza alla Cina continentale, questo "centro" finanziario internazionale era riuscito a evitare lo scoppio dell'epidemia, in particolare grazie alle rigide precauzioni prese dalla popolazione. "A partire dalla mezzanotte del 25 marzo, a tutti i non residenti di Hong Kong che arrivano in aereo dall'estero non sara' piu' permesso di entrare in citta'" per almeno due settimane, ha affermato il capo dell'esecutivo Carrie Lam. Anche il transito di passeggeri attraverso l'aeroporto della citta' - l'ottavo piu' trafficato del mondo - sara' vietato, ha aggiunto. I circa 8.600 ristoranti e bar autorizzati rimarranno aperti ma non saranno piu' in grado di servire alcolici.

red-Ale

(RADIOCOR) 23-03-20 10:27:40 (0210)SAN 5 NNNN