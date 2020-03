Coronavirus: Gualtieri Ue, saldo strutturale 2020 non peggiorera'

Pacchetto di misure one off (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 mar - "L'impegno assunto a settembre e nel Documento programmatico di bilancio 2020 e' stato quello di consentire al massimo un deterioramento dello 0,1% del Pil del saldo del bilancio strutturale per questo anno. Confermiamo questo impegno, mentre chiediamo al Parlamento e alla Commissione europea di considerare il pacchetto di emergenza dello 0,3% del Pil come voce di bilancio una tantum che non si ripresentera' una volta che l'Italia superera' l'epidemia di COVID-19 e le sue ricadute economiche e dovrebbe quindi essere escluso dai calcoli del saldo strutturale". Lo scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera a Bruxelles in cui annuncia la richiesta di scostamento dai target 2020 al Parlamento per finanziaria gli interventi per l'emergenza Coronavirus.

