Coronavirus: Gualtieri, Italia ferita ma riparte, Ue non ci ha lasciati soli

"Impatto molto forte da crisi, ma siamo in piedi" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - L'Italia e' 'nelle condizioni di ripartire' perche' nel pieno dell'emergenza Covid 'non siamo stati lasciati soli' dall'Europa. Cosi' il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, intervenendo in streaming a una conferenza stampa del Pd sui progetti del partito in relazione all'uso delle risorse Recovery fund. Il nostro Paese, prosegue il ministro, riporta ancora 'le ferite di un crisi che ha avuto un impatto molto forte, ma siamo in piedi'.

