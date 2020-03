Coronavirus: Governo Francia stanzia altri 5 mdl in 10 anni per ricerca

Macron: ricerca e' vitale, serve sforzo senza precedenti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - La Francia stanziera' altri 5 miliardi di euro in dieci anni per la ricerca, di cui uno nel campo sanitario, in modo da dare un ulteriore aiuto nella risposta alla pandemia di coronavirus e preparare il Paese a eventuali future emergenze. I nuovi stanziamenti, definiti "massicci" dal ministro della Ricerca Frederique Vidal, si vanno ad aggiungere a quelli del fondo di emergenza da 50 milioni di euro che era gia' stato creato in modo specifico per il coronavirus (in Francia i casi positivi confermati sono oltre 9.100 e le vittime 264). "La crisi Covid-19 ci ricorda che la ricerca scientifica e' vitale e che c'e' necessita' di investire in modo massiccio nel lungo termine. Ho deciso di aumentare il nostro sforzo per la ricerca di 5 miliardi di euro, uno sforzo senza precedenti dal dopoguerra", ha detto il presidente Emmanuel Macron sul suo account Twitter.

Ars

