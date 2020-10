Coronavirus: Gimbe, schizzano i casi e aumentano gli ospedalizzati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 ott - "Nella settimana 30 settembre-6 ottobre la curva dei contagi si e' impennata, in conseguenza del netto incremento del rapporto positivi/casi testati. Si conferma inoltre la crescita costante dei pazienti ospedalizzati con sintomi e di quelli in terapia intensiva". Lo afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Da meta' luglio i nuovi casi settimanali "sono piu' che decuplicati (da poco oltre 1.400 a piu' di 17.000), con incremento del rapporto positivi/casi testati dallo 0,8% al 4%. Tale dinamica ha generato il progressivo aumento dei casi attualmente positivi, quintuplicati da fine luglio: da 12.482 a 60.134 "L'incremento del rapporto positivi/casi testati - spiega Cartabellotta - conferma che il virus circola in maniera piu' sostenuta: per questo nelle Regioni dove supera il 5% e' cruciale potenziare le attivita' di testing & tracing". Nella settimana 30 settembre-6 ottobre si tratta di Liguria (7,7%), Campania (6,3%), Provincia autonoma di Trento (6,8%), Piemonte (6,2%) e Valle d'Aosta (5,4%).

