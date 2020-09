Coronavirus: Gentiloni, evitare che incertezza diventi paralizzante

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 set - 'Avremo nelle prossime settimane da fare i conti con una situazione in cui probabilmente non c'e' una seconda ondata della pandemia, ma bisogna convivere con alcuni focolai, alcune situazioni da tenere sotto controllo, sotto osservazione'. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Economia intervenendo alla Festa nazionale dell'unita' in corso a Modena. 'Dobbiamo evitare - ha aggiunto - che questa incertezza diventi paralizzante, trovando un giusto equilibrio tra la necessita' di continuare la sorveglianza, di tenere comportamenti corretti per contenere il virus, e quella di tornare a una vita piena anche se con regole diverse, almeno per un periodo, da quelle che avevamo in precedenza'.

