Coronavirus: F.Sala, in Lombardia troppi spostamenti, saliti a 40% da 30%

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - In Lombardia negli ultimi giorni si e' visto un rallentamento dell'aumento dei contagi da coronavirus e forse proprio questo ha indotto i cittadini a muoversi di piu'. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, ai microfoni di Sky Tg24, sottolineando che 'siamo arrivati al 40% di spostamenti, un dato molto alto, oltre il 10% in piu' rispetto a martedi' di settimana scorsa. Siamo partiti male questa settimana, con il 38% di lunedi' e il 40% di ieri'. Questi dati 'ci allarmano', motivo per cui 'abbiamo intenzione di monitorare i dati provinciali e metterli a disposizione dei prefetti per aumentare i controlli', ha detto Sala, soprattutto in vista del ponte pasquale. 'Le vacanze di Pasqua si fanno a casa. Le misure vanno rispettate, si rischia nuovo aumento dei contagi fra dieci giorni. Piu' stiamo a casa, prima usciremo da questa crisi anche a livello economico, se no non ci riprenderemo piu'', ha detto. Parlando della riapertura di alcuni cantieri a Milano, comunicata dal Comune, il vicepresidente della Regione ha confermato che nel capoluogo lombardo 'riapriranno alcuni cantieri essenziali, come quello per la metropolitana M4, a patto che siano rispettate le misure di sicurezza'.

