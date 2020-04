Coronavirus: Fontana, tra due settimane via a test sierologici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 07 apr - 'La Lombardia fin dal primo momento ha fatto una scelta di prudenza e di rispetto della scienza senza fughe in avanti per la ricerca di test affidabili. Oggi abbiamo una buona notizia che ci consente di dire che uno di questi test e' stato individuato al policlinico San Matteo di Pavia'. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Si tratta, ha spiegato, di 'un prelievo di sangue che evidenziera' e verifichera' chi ha sviluppo gli anticorpi al Covid. Entro due settimane arrivera' la certificazione Ce dopodiche' si potra' partire on i test, gli esami sulla popolazione', ha aggiunto. Il test evidenziera' se 'una persona ha sviluppato gli anticorpi che gli consentiranno di non ammalarsi in futuro, una sorta di patente di immunita''. Ci sara' poi 'la popolazione dei negativi, che dovra' essere molto attenta e mantenere le precauzioni', ha concluso.

