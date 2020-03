Coronavirus: Fontana (Lombardia), contagi in calo, ma serve cautela

In Lombardia vale ordinanza piu' restrittiva Regione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 mar - In Lombardia si assiste a un rallentamento dei nuovi contagi da coronavirus, ma la cautela e' d'obbligo. "Lo dico con grande cautela, gia' una volta mi ero illuso dopo un parziale rallentamento, ma poi siamo ripartiti veloci, ma adesso c'e' una giustificazione in piu' ed e' che il rallentamento arriva 10-12 giorni dopo il provvedimento restrittivo". Lo ha detto il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante un'intervista a Sky Tg24, sottolineando che "al di la' del merito, il provvedimento ha colpito di piu' i cittadini, che si sono resi conto che non era uno scherzo e di conseguenza ci sono stati miglioramenti nei comportamenti". Detto questo, ha spiegato Fontana, non bisogna abbassare la guardia, anzi continuare a seguire le norme della Regione, in alcuni punti piu' restrittive di quelle del decreto del Governo: "Ieri ho parlato con il ministro Boccia e mi ha detto che, secondo le prime valutazioni fatte con i loro uffici e' come diciamo noi, cioe' che laddove la nostra ordinanza e' piu' restrittiva rispetto al decreto del Governo, vale la nostra ordinanza", ha detto Fontana, spiegando che questo vale a meno che non sia emesso un decreto leggo, che "e' un "provvedimento di rango superiore".

Ars

