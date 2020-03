Coronavirus: Fontana annuncia, in 'zona rossa' da oggi crescita zero del trend

'Ma in regione dati complessivi in continua crescita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 mar - 'Stamattina anche il ministro Speranza era molto contento di questa notizia: i dati che abbiamo elaborato nella zona rossa oggi registrano una crescita zero'. Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando con i cronisti. Quanto ai dati sull'intera regione Lombardia, 'il trend purtroppo e' in continua crescita' ma rispetto all'efficacia delle nuove norme decise per ridurre il contagio 'io ho una buona sensazione'.

