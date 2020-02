Coronavirus: Fontana, acquistate 4 mln mascherine per medici e infermieri

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - 'Dall'inizio della situazione emergenziale, noi come Regione Lombardia, non avendo avuto riscontri da altri poteri dello Stato, siamo riusciti ad acquistare quattro milioni di mascherine che distribuiremo ai medici e agli infermieri che si occupano di curare i malati'. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo in video collegamento alla conferenza stampa sull'aggiornamento della diffusione del coronavirus. Il governatore non e' presente di persona visto che si trova in auto-isolamento come forma precauzionale dopo che una sua collaboratrice e' risultata positiva al tampone.

