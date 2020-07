Coronavirus: Fondazione Gimbe, 'In 7 giorni +23% nuovi casi'

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 lug - Nella settimana 22-28 luglio, rispetto alla precedente, numeri in aumento per il Covid-19 in Italia: +328 nuovi casi, +361 "attualmente positivi" e per la prima volta dopo mesi di costante riduzione, incremento dei ricoverati con sintomi (+17). Confermata la circolazione endemica del virus con rilevanti differenze regionali: dei 12.609 attualmente positivi, il 53% e' in Lombardia, il 37,4% si distribuisce tra Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Veneto, Campania e Toscana e il 9,6% nelle altre Regioni. 'Nell'ultima settimana - afferma il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta - due spie rosse confermano la necessita' di mantenere alta la guardia, con senso di grande responsabilita' individuale e collettiva: oltre a un aumento dei nuovi casi del 23,3%, per la prima volta si registra un'inversione di tendenza nel trend dei pazienti ospedalizzati con sintomi. Una ragione in piu' per rendere disponibile il numero dei nuovi ricoverati e dimessi dall'ospedale e dalle terapie intensive quotidianamente, visto che i dati si riferiscono solo al "saldo", ovvero al numero dei posti letto occupati, quale indice del sovraccarico ospedaliero'.

Bag

(RADIOCOR) 30-07-20 10:15:59 (0248)SAN,PA 5 NNNN