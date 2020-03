Coronavirus: Fnsi, "bene informazione come servizio essenziale ma piu' tutele"

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mar - Il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana Raffaele Lorusso lancia l'appello: 'Governo sostenga settore, soprattutto giornalisti lavoratori autonomi e precari'. Si legge in una nota: 'Il telegiornale Rai della Puglia trasmesso da una postazione mobile in piazza per la temporanea chiusura della redazione a causa della positivita' di un collega al Covid-19, sedi svuotate, giornalisti costretti a lavorare in condizioni disagiate, spesso con turni massacranti, sono l'immagine emblematica dell'informazione al tempo del Coronavirus. I giornalisti italiani, a tutte le latitudini e senza distinzione di testata, stanno dando prova di grande professionalita', orgoglio e senso di responsabilita'. Garantire il diritto dei cittadini ad essere informati, nello spirito dell'articolo 21 della Costituzione, e' l'imperativo di tutti i giornalisti, a prescindere dalle difficolta' oggettive e dai rischi per la salute'.

