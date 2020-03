Coronavirus: Fiom Piemonte, 60% aziende territorio ha adottato protocollo sicurezza

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 mar - In Piemonte, nel 60% delle aziende metalmeccaniche si sono raggiunte intese per l'applicazione del Protocollo del 17 marzo 2020 (chiusure concordate, messa in sicurezza dei lavoratori), il 20% delle aziende ha deciso di sospendere le attivita' per attuare gli obblighi previsti dal protocollo e nonostante le buone pratiche intraprese nel restante 20% sono in corso iniziative e scioperi per garantire la salute dei lavoratori nell'ambito della posizione unitaria nazionale di Fim, Fiom e Uilm. Lo comunica la Fiom-Cgil del Piemonte in una nota, aggiungendo che nel territorio sono state censite 190 aziende con 60mila dipendenti.

Com-Fla-

(RADIOCOR) 19-03-20 12:53:55 (0330)SAN 5 NNNN