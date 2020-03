Coronavirus: Federcasse, diramate linee guida anche senza intesa con sindacati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - "Non sono state sufficienti, purtroppo, due giornate di intenso confronto tra Federcasse e le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali per giungere ad un testo totalmente condiviso sul tema del contenimento del contagio Covid 19 negli ambienti di lavoro". Cosi' una nota in cui si da' notizia che Federcasse, Iccrea Banca, Cassa Centrale Banca e la Federazione Raiffeisen, hanno comunque diffuso delle 'linee guida' per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del Credito Cooperativo per dare seguito al protocollo condiviso del 14 marzo scorso promosso dal Governo e sottoscritto dalle Parti sociali. "Rammarica che il sindacato non abbiano ritenuto, inspiegabilmente, di sottoscrivere un documento equilibrato e utile e la cui connotazione era l'urgenza per rendere fattuale una tutela non procrastinabile della salute di lavoratori, soci, clienti, comunita'".

