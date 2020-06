Coronavirus: Ennio Doris, chi si preoccupa del debito usa occhi del passato

"Ma Italia deve avviare subito crescita pil" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 25 giu - 'Chi oggi si preoccupa del debito guarda al futuro con gli occhi del passato'. Cosi' Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, parlando in un dibattito web, in cui ha sottolineato che 'negli ultimi dieci anni il grosso tema e' stata la deflazione' mentre 'il livello dei tassi non e' mai stato cosi' basso'. 'Si va verso un mondo dove l'energia costera' sempre meno e sara' sempre piu' abbondante, - ha continuato - il costo del debito sara' nettamente inferiore rispetto al passato. Se prendiamo gli Stati Uniti, dove il debito post Covid andra' dal 131% al 109% del pil, quel 131% man mano che viene rifinanziato costera' come il 70-80%'

Per l'Italia, secondo Doris, il discorso e' diverso. 'Noi partiamo con debito pesante e diventera' piu' pesante: se non rimettiamo in moto la macchina produttiva per avere una crescita del pil adeguata avremo un grave problema'.

Che

(RADIOCOR) 25-06-20 16:22:20 (0487) 5 NNNN