Coronavirus: De Micheli, impatto su trasporti ancora da valutare

Durante lockdown settore merci si e' rivelato chiave (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 06 set - Il settore dei trasporti, soprattutto merci, si e' rivelato essenziale nel corso del lockdown e i problemi che si trova ad affrontare sono al momento di difficile soluzione, perche' ancora non c'e' certezza sugli impatti della pandemia. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. "Io capisco che ci sarebbe da parte di tutti l'esigenza di avere con uno schiocco di dita le risposte perfette di un sistema trasportistico puntuale con il Covid e prospettico", ha detto De Micheli ma "noi viviamo in questa situazione che e' un dato di fatto e con tutti i limiti delle nostre decisioni ci deve portare ad avere un approccio progressivo sulle scelte e non ultimativo, perche' noi non abbiamo ancora in mano chiaramente l'impatto sul sistema dei trasporti che emergenza ha e che avra' fino a quando saremo tutti vaccinati". Ad ogni modo, ha continuato, "almeno questa emergenza ha reso tutti edotti del ruolo strategico che hanno i trasporti per le persone e per le merci, perche' durante il lockdown improvvisamente ci siamo resi conto tutti che grazie ai nostri porti, ai nostri autotrasportatori, alle merci sulle ferrovie, tutta l'Europa con il passaggio delle navi nel Mediterraneo beneficiava del lavoro delle nostre imprese, spesso passate in secondo piano".

Fla-

(RADIOCOR) 06-09-20 14:54:25 (0099)SAN 5 NNNN