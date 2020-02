Coronavirus: Dadone, una direttiva entro poche ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 24 feb - 'Dall'incontro urgente di oggi con i sindacati e dalle segnalazioni pervenute dalle varie sigle nei giorni precedenti abbiamo colto spunti preziosi per la direttiva che emaneremo entro poche ore, e per i provvedimenti successivi, a tutela dei lavoratori dei pubblici uffici

Rafforzeremo norme appropriate di comportamento e la diffusione di presidi connessi alla protezione e all'igiene personale. Ma implementeremo anche modelli organizzativi e logistici che possano aiutare a prevenire il rischio di contagio da coronavirus, a partire da forme di lavoro agile'. Cosi' il ministro per la Pubblica amministrazione Fabiana Dadone, sulla sua pagina Facebook, in merito alla gestione dell'emergenza da Coronavirus. 'E' importante consolidare il coordinamento centrale delle azioni e degli interventi. Un orientamento condiviso anche nel corso della riunione di Governo di oggi per definire il decreto legge a tutela di famiglie e imprese delle "zone rosse" o che hanno a che fare con esse', ha dichiarato il ministro.

