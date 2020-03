Coronavirus: da Fondazione Crt 3 mln a Piemonte e Val d'Aosta

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 17 mar - Con un contributo di 3 milioni di euro, Fondazione Crt mette in campo un primo pacchetto di aiuti per fronteggiare l'emergenza sanitaria sul territorio: dalla fornitura di una cinquantina di nuove ambulanze e mezzi per il trasporto dei malati e per la Protezione civile, all'acquisto di materiali urgenti e attrezzature da destinare agli ospedali del Piemonte e della Valle d'Aosta, in particolare ventilatori polmonari, letti per la terapia intensiva, mascherine. E' quanto si legge in una nota della Regione Piemonte. Queste misure sono emerse come prioritarie durante le continue interlocuzioni avviate in questi giorni con le istituzioni e le realta' del volontariato del 118 chiamate a rispondere all'emergenza, in un percorso costruito con i recenti Stati Generali e in linea con la storia di Fondazione Crt. In base alla mappatura delle esigenze specifiche del territorio, evidenziate dall'Unita' di Crisi piemontese e dalla Regione Valle d'Aosta, 17 nuove ambulanze completamente attrezzate saranno destinate alla Croce Rossa Italiana, all'ANPAS e alle Misericordie, per affiancare e, in prospettiva, sostituire quelle che potrebbero in tempi brevi risultare logorate; 3 ambulanze di biocontenimento e 2 automediche saranno assegnate alle centrali operative del 118 regionale e al servizio di maxi emergenza in Piemonte e Valle d'Aosta. A queste dotazioni si aggiungeranno oltre 30 mezzi per la Protezione civile in entrambe le Regioni.

