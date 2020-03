Coronavirus: da Enpam esposto ad Antitrust su legali che istigano cause ai medici

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 mar - L'Enpam, l'Ente previdenziale di medici e odontoiatri, ha presentato un esposto urgente all'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato, contro una campagna pubblicitaria lanciata per indurre i cittadini a presentare denunce e azioni di risarcimento contro i medici che stanno lottando contro il Covid-19. 'Cominciano a spuntare avvoltoi e iene che pensano di sfruttare il dolore delle vittime - dice Alberto Oliveti, Presidente dell'Enpam -. Anche a prescindere da ogni pur doverosa valutazione etica su questi annunci e su certi soggetti, e' evidente che il fenomeno puo' ingenerare ulteriore timore e ansia in tutti i colleghi che gia' stanno facendo ogni sforzo con l'impegno massimo e la concentrazione assoluta sull'assistenza e la cura. Non bastano i turni massacranti e l'essere costretti a svolgere le piu' diverse mansioni per salvare vite umane, spesso senza mezzi idonei e in lotta contro una malattia su cui la scienza ancora non ha certezze circa le cause e i rimedi'. Nell'esposto Enpam lamenta il carattere scorretto e ingannevole del messaggio e ha inoltre annunciato che adottera' ogni ulteriore iniziativa di tutela dei propri iscritti, sia in sede assicurativa sia in sede giudiziaria, contro ogni forma di abuso nei confronti

